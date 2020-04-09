Sağlık personelini koruyacak 'video laringoskop' cihazı geliştirildi
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Sivas, Sağlık

Sağlık personelini koruyacak 'video laringoskop' cihazı geliştirildi

SİVAS'ta, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle özellikle entübasyon yapacak anestezi uzmanı ve doktorlarla birlikte diğer sağlık personelini korumak amacıyla, yerli ve milli imkanlarla, kamu, üniversite ve sanayi iş birliğiyle 'LarinCOVIDeo' adlı video laringoskop cihazının prototipi üretildi.

09.04.2020 13:41 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:42
Sağlık personelini koruyacak 'video laringoskop' cihazı geliştirildi
SİVAS'ta, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle özellikle entübasyon yapacak anestezi uzmanı ve doktorlarla birlikte diğer sağlık personelini korumak amacıyla, yerli ve milli imkanlarla, kamu, üniversite ve sanayi iş birliğiyle 'LarinCOVIDeo' adlı video laringoskop cihazının prototipi üretildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri, Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi öğretim elemanları ve Cumhuriyet Teknokent bünyesinde faaliyet sürdüren Kapsam Elektromekanik firmasından oluşan konsorsiyum, bir haftalık süreçte 3 prototipi tamamlamayı başardı. Hastane Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cemil İsbir, üretilen cihaz ile entübasyon sırasında suni solunum cihazına bağlanacak hastaların, doktor ve diğer sağlık çalışanlarıyla minimum temas sağlamasının ve bu sayede oluşabilecek enfeksiyon riskini en aza indirmenin amaçlandığını belirtti.

Üretilen video laringoskop cihazının hasta ile temas eden kısmının 'kullan at' tarzında geliştirildiğini aktaran İsbir, "Kamera sistemi tekrar steril edilerek kullanılabilmektedir. Şu an prototipini ürettiğimiz laringoskop cihazımız normalde ithal edilen bir cihazdır. Yüksek maliyetli olan bu cihazı çoğu hastane kullanma imkanı bulamıyor. Yerli ve milli imkanlarla bu cihazı yaklaşık bir haftada dizayn ettik. Şu an cihazımız prototip aşamasında ama ileriki günlerde daha çok geliştirerek ucuz maliyetle seri üretime geçeceğiz. Bu cihazı bu kadar hızlı üretime geçirmemizin nedeni, koronavirüs salgını sebebiyle doktorların ve sağlık çalışanlarının mümkün olduğu kadar minimum temasla işlerini görmesini sağlamaktır. İlerleyen dönemde ürettiğimiz cihazı Sivas başta olmak üzere isteyen herkesin hizmetine sunacağız" dedi. 

Yerli ve milli imkanlarla üretilen video laringoskopi cihazına covid-19 salgınına istinaden 'LarinCOVIDeo' ismi verildi.


Kaynak: DHA

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