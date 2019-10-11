Sağlık personelini darp eden saldırganı durdurmak isteyen görgü tanığı o anları anlattı

11.10.2019 19:32

Beykoz Nurullah Baldöktü Aile Sağlık Merkezi'nde (ASM) görevli sağlık personeli ile bir vatandaşın, hasta yakını tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Nurullah Baldöktü Aile Sağlık Merkezi'ne kayıtlı hasta A.M.S, dün başka bir ASM'ye kayıtlı çocuğuna ilaç yazdırmak üzere merkeze geldi.

Hekim ve personel tarafından hasta yakınına, bu merkeze kayıtlı olmayan ve şahsen bulunmayan hasta adına ilaç yazılamayacağı bilgisi verilirken, kayıt formu doldurulması halinde yardımcı olunabileceği de anlatıldı.

İlacın kendi üzerine yazılmasında ısrar eden hasta yakını, doktorun bu konuda bir şey yapamayacağını belirtmesi üzerine hakaret ederek merkezden ayrıldı.

Kısa süre sonra merkeze geri gelen hasta yakını A.M.S, sekreter S.A. ile bu konuda tartıştı. Bunun üzerine yaşanan arbedede hasta yakını sağlık personeli ile bir vatandaşı darbetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hasta yakını A.M.S'yi gözaltına aldı.

Bu arada, darbedilen sağlık personeli ile vatandaşın şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşanan olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA