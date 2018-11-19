Sağlık Personeline İlk Yardım Eğitimi

Mardin'de düzenlenen "İlk yardım eğitici eğitimi" başladı.

Bir otelde düzenlenen eğitime Mardin, Şırnak, Kilis, Muş, Bayburt, Iğdır, Bingöl ve Sivas İl Sağlık Müdürlüğünde görevli 24 sağlık çalışanı katıldı.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Servet Yıldız, yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarına genel ilk yardım bilgileri, yaralının olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği ve uygulanması ile hava yolu tıkanıklığı ile zehirlenme ve hayvan ısırmalarında ilk yardım eğitimleri verileceğini söyledi.

Eğitimlerin 5 gün süreceğini vurgulayan Yıldız, "Bu eğitimlerin hizmet kalitemize katkısının büyük olacağına inanıyoruz." dedi.