Sağlık personeline ileri sürüş eğitimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sağlık personeline ileri sürüş eğitimi

10.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:01
Sağlık personeline ileri sürüş eğitimi

BOLU'da, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli sağlık personellerine ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi.

BOLU'da, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli sağlık personellerine ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi. Sağlık personelleri zorlu parkurda ambulansı en hızlı ve en güvenli şekilde kullanabilmek için eğitim aldı.

Düzce Sağlık İl Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi tarafından, sağlık personellerine ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi. Katılımcılar, dün Covid-19 tedbirleri alınarak bir gün teorik eğitimden geçti. 13 sağlık personeli bugün pratik eğitime tabi tutuldu. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bulunan bir AVM'nin otoparkında düzenlenen eğitimde sağlık personelleri ambulans aracıyla parkurda sürüş eğitimi aldı. Personele eğitimde sürücü koltuğunda doğru oturma pozisyonundan, fren yapma tekniklerine, direksiyon tutuşundan doğru viraj alma tekniğine, ambulanslarda siren ve ışık kullanımından, trafikteki özel durumlara, araç güvenlik sistemlerinden basit arızaların tanımlanmasına kadar pek çok bilgi aktarıldı.

Güvenli sürüşün her geçen gün büyük önem kazanması nedeniyle eğitimler sırasında, trafikteki diğer araçlardan kaçınma ve panik anında nasıl hareket edileceğine ilişkin teknikler, sürücülerin direksiyon hakimiyetlerinin artması ve direksiyon tutuş tekniklerinin yanı sıra, kaçamak manevra, panik frenleme, ambulansı park edebilme ve ani çıkabilecek engellere karşı hazırlıklı olmalarının uygulamaları yapılıyor.

Eğitim hakkında gazetecilere bilgi veren Düzce İl Ambulans Servisi Başhekimi Doktor Ahmet Kömürcü, ileri sürüş eğitimleri sayesinde trafikte oluşabilecek ambulans kazalarını en aza indirmeyi amaçladıklarını söyledi.


Sağlık personeline ileri sürüş eğitimi
Sağlık personeline ileri sürüş eğitimi
Sağlık personeline ileri sürüş eğitimi
Sağlık personeline ileri sürüş eğitimi
Sağlık personeline ileri sürüş eğitimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Çelebi Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Selami Şahin Didem Kınalı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Hakan Kutlu Ünal Karaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlık personeline ileri sürüş eğitimi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 18:14:11. #1.16#
title