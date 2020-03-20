Sağlık personelinden komandolara cevap
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sağlık personelinden komandolara cevap - Haber
Şemdinli, Komando

Sağlık personelinden komandolara cevap

Sağlık personelinden komandolara cevap Şemdinli'de görev yapan komando birliği, korona virüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarını desteklemek için alkışladı.

20.03.2020 18:23 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:25
Sağlık personelinden komandolara cevap

Sağlık personelinden komandolara cevap

İSTANBUL - Şemdinli'de görev yapan komando birliği, korona virüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarını desteklemek için alkışladı. Sağlık çalışanları da, görevi başında olan Mehmetçik'e cevap göndererek minnettarlıklarını sundu.

Şemdinli Komando Taburu Ergültepe Üs Bölgesi'nde görevini yapan komandolar, korona virüse karşı amansız mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak için alkışladı. Mehmetçik'in sağlık çalışanlarına destek mesajı gönderdiği videoda, "Bizler burada vatan nöbetindeyken geride bıraktığımız ailemiz ve sevdiklerimiz için canlarını tehlikeye atmak pahasına fedakarlık yapan sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verildi, ardından sağlık çalışanları alkışlandı. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlilerinden de Mehmetçik'e cevap gecikmedi. Sağlık çalışanları, kendilerine destek olan Mehmetçik'e selam gönderdiği videoda, "Şemdinli Komando Taburu Ergültepe Üs Bölgesi'nde sizler fedakarca vatan nöbetindeyken sizlere minnettarlığımızı sunarız. Geride bıraktığınız aileleriniz ve sevdikleriniz bizlere emanet. Sizler vatan sattında bizler sağlık sattında halkımız için nöbetteyiz. Vatandaşımız evinde kaldığı için çok teşekkürler Türkiye" ifadeleri yer aldı. Videonun sonunda sağlık çalışanları asker selamı ile Mehmetçik'i selamladı. İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video izleyenleri duygulandırdı.

Sağlık personelinden komandolara cevap

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Sağlık personelinden komandolara cevap

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz Haber
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haber
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haber
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor Haber
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor
Banyoda iç çamaşırıyla ev pozu veren fenomene beğeni yağdı Haber
Banyoda iç çamaşırıyla ev pozu veren fenomene beğeni yağdı
Gonca'dan 'Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin' diyen isme beklenmedik cevap Haber
Gonca'dan "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" diyen isme beklenmedik cevap
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi
İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor
İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor
Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı
Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak
Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi
Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Rita Wilson Guido Senia Seren Serengil
Spor Okan Buruk Metin Oktay Burak Yılmaz Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Wuhan Karar İtalya
Şu an buradasınız: Sağlık personelinden komandolara cevap - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 19:57:03. #1.15#
title