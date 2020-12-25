Sağlık personeli çift, iş kıyafetlerini giyip ambulansla geldikleri nikah sarayında evlendi

Ege Üniversitesi Hastanesinde çalışan hemşire Zeynep Fırtına ile Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli diş hekimi Erhan Yaymacı, zor şartlarda görev yapan sağlık çalışanlarına dikkat çekmek amacıyla, gelinlik ve damatlık yerine iş kıyafetlerini giyip ambulansla geldikleri nikah...