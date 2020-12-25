Sağlık personeli çift, iş kıyafetlerini giyip ambulansla geldikleri nikah sarayında evlendi
25.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:23
Ege Üniversitesi Hastanesinde çalışan hemşire Zeynep Fırtına ile Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli diş hekimi Erhan Yaymacı, zor şartlarda görev yapan sağlık çalışanlarına dikkat çekmek amacıyla, gelinlik ve damatlık yerine iş kıyafetlerini giyip ambulansla geldikleri nikah...
Ege Üniversitesi Hastanesinde çalışan hemşire Zeynep Fırtına ile Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli diş hekimi Erhan Yaymacı, zor şartlarda görev yapan sağlık çalışanlarına dikkat çekmek amacıyla, gelinlik ve damatlık yerine iş kıyafetlerini giyip ambulansla geldikleri nikah salonunda dünyaevine girdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü