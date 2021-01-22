Sağlık personeli aşılama çalışmaları için seferber oldu

Kastamonu'nun Abana ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 85 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması için çalışma başlatıldı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 85 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması için çalışma başlatıldı.

Abana Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Berfin Şenol ve sağlık personelince ilçeye bağlı mahalle ve köylerde yaşayan yaşlı vatandaşlar evlerinde ziyaret ediliyor. Ev ziyaretlerinde aşı yapılacak vatandaşlar, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önce sağlık kontrolünden geçiriliyor, ardından "CoronaVac" aşısı uygulanıyor.

Uygulamanın devamında aşı olan kişi ekiplerce bir süre gözetim altında tutuluyor.

Şenol, AA muhabirine, aşılamanın Sağlık Bakanlığınca belirtilecek takvim doğrultusunda devam edeceğini söyledi.

Sağlık personelinin ardından risk grubundaki yaşlı vatandaşların aşılarının yapıldığı anlatan Şenol, "Aşılama kapsamına giren vatandaşlarımız, gerekli duyuruların yapılmasının ardından aşı randevularını 182 veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) alabilir. Bu süre boyunca aşıdan maksimum verimi alabilmek için maske, mesafe ve hijyen konularına aksatmadan uymaya devam edelim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel