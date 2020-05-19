Sağlık personeli ambulanstan çalan 'İstiklal Marşı' ile 19 Mayıs'ı kutladı
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Sağlık personeli ambulanstan çalan 'İstiklal Marşı' ile 19 Mayıs'ı kutladı

KORONAVİRÜS'ün en büyük savaşçıları sağlık çalışanları, Aydın'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkusunu saatler 19.19'u gösterdiğinde ambulansın hoparlörlerinden İstiklal Marşı çalarak kutladı.

Sağlık personeli ambulanstan çalan 'İstiklal Marşı' ile 19 Mayıs'ı kutladı
19.05.2020 22:35 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:35

KORONAVİRÜS'ün en büyük savaşçıları sağlık çalışanları, Aydın'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkusunu saatler 19.19'u gösterdiğinde ambulansın hoparlörlerinden İstiklal Marşı çalarak kutladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar evlerinin balkonlarında, bulundukları cadde ve sokaklarda İstiklal Marşı'nı okurken, 112 Sağlık çalışanları ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu Atatürk Kent Meydanı'nda ellerindeki Türk bayrakları ile İstiklal Marşı'nı okudu. Koronavirüse karşı sahadaki savaşçılar olan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık personeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramını kutlamak için 2 ambulans ve 6 personel İstiklal Marşı'nı okuyup, ambulans sirenleri eşliğinde alkışlayarak kutladı. İstiklal Marşı'nın ardından alandan ambulanslar ile ayrılan sağlık personeli, Aydın Adnan Menderes Bulvarı'nda sirenler ve ambulanstan yaptıkları anonslar ile vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı'nı kutladı. 112 Acil Sağlık personelinin bu davranışına vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.Kutlamaya katılan 112 Acil Tıp Teknisyeni Kilay Fidan, "Ülkemizin düştüğü üzücü durum içerisinde milli bayramlarımızı unutmadığımızı kanıtlamak için böyle bir organizasyonda bulunduk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız tüm halkımıza kutlu olsun. Biz Türk'üz, her zaman her koşulda Türklüğümüzü göstermeye devam edeceğiz" diyerek sağlık çalışanları adına bir kez daha  "Biz bu süreç içerisinde elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz, siz de evde kalın" mesajını verdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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