Sağlık personeli alım tarihleri nedir? 32 bin sağlık personeli ne zaman alınacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nereden yapılacak?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Sağlık personeli alım tarihleri nedir? 32 bin sağlık personeli ne zaman alınacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nereden yapılacak? - Haber
Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, personel alımı, Güncel

Sağlık personeli alım tarihleri nedir? 32 bin sağlık personeli ne zaman alınacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nereden yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs açıklamaları kapsamında müjdesini verdiği 32 bin sağlık personeli alımı için başvurular 26 Mart-30 Mart tarihleri arasında yapılacak. Personel alımı ile ilgili bütün detaylar haberimizde.

25.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:20
Sağlık personeli alım tarihleri nedir? 32 bin sağlık personeli ne zaman alınacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nereden yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs salgını nedeni ile sağlık alanında personel ihtiyacının artmaya başladığını ve ciddi oranda personel alımı yapacaklarını daha önce açıklamıştı. Çeşitli sağlık branşlarında 32 bin personel alımının yapılacağını ifade eden Fahrettin Koca, alım ile ilgili başvuru tarihleri ve detayları kamuoyu ile paylaştı. 32 bin salık personeli alımı ile ilgili detaylar haberimizde.

32 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIM TARİHLERİ NEDİR?

Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak.

ALIM YAPILACAK SAĞLIK BRANŞLARI VE TERCİH KILAVUZU

11.000'i Hemşire, 1.600'ü Ebe ve 4.687'si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alınacak.

Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek.

Duyurular için Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresini takip ediniz.

Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti Haber
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı Haber
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haber
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Haber
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı Haber
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı
CHP'li vekil 'Endişeye sevk eden gelişmeler var' deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Günlük burç yorumları 25 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 25 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
Buse Terim, Fatih Terim'in son durumu hakkında bilgi verdi: Yeni bir haber yok, dün ile aynı
Buse Terim, Fatih Terim'in son durumu hakkında bilgi verdi: Yeni bir haber yok, dün ile aynı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi
İstanbul'da 24 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı
İstanbul'da 24 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan '1 numaralı hasta' ilk kez konuştu
İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan "1 numaralı hasta" ilk kez konuştu
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti, Türk spor tarihinin en çok beğeni alan tweeti oldu
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti, Türk spor tarihinin en çok beğeni alan tweeti oldu
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Trabzonlu lise öğrencisi, Siri'nin açığını bulunca Apple tarafından 3 bin dolar ile ödüllendirildi
Trabzonlu lise öğrencisi, Siri'nin açığını bulunca Apple tarafından 3 bin dolar ile ödüllendirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Zekeriya Birkan Fahrettin Altun
Magazin Seda Akgül Basketbolcu Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Burak Yılmaz Gökhan Gönül Bülent Uygun Nihat Özdemir
Daha Fazla Türk Açıklama Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Sağlık personeli alım tarihleri nedir? 32 bin sağlık personeli ne zaman alınacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nereden yapılacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 15:58:23. #1.15#
title