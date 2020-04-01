Sağlık paketleri vatandaşlara ulaştırılmaya başlandı MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, vatandaşlara dağıtmak üzere 200 bin sağlık paketi hazırladıklarını açıklamasının ardından, içinde hijyen ürünlerinin bulunduğu 2 bin adet sağlık paketi belediye otobüslerine konuldu.

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, vatandaşlara dağıtmak üzere 200 bin sağlık paketi hazırladıklarını açıklamasının ardından, içinde hijyen ürünlerinin bulunduğu 2 bin adet sağlık paketi belediye otobüslerine konuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde dezenfekte çalışmaları devam ederken, yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç vatandaşlar öncelikli olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere hijyen ürünleri içeren bir sağlık paketi hazırlanıyor. İçinde sabun, el dezenfektanı, maske ve korona virüs ile ilgili bilgilendirici el broşürünün yer aldığı paket, koruyucu tulum, eldiven ve maske ile çalışan personel tarafından steril ortamda oluşturuluyor. Hazırlanan sağlık paketleri, Kriz Merkezinden temizlik malzemesi talebinde bulunan vatandaşlara kısa sürede ulaştırılıyor.

"Tüm vatandaşlarımız güvenle, sağlıkla kullanabilir"

Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerinin korona virüsle mücadele kapsamında birlikte çalıştığını ifade eden Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Şube Müdürü Edibe Sahil, "Bir paket hazırladık. İçerisinde dezenfektan, maske, sabun ve bilgilendirme broşürü mevcut. Ulaştırdığımız tüm vatandaşlarımız güvenle, sağlıkla kullanabilir" dedi.

Toplu taşıma araçlarına ilk etapta 2 bin sağlık paketi konuldu

İlk etapta hazırlanan sağlık paketlerinden 2 bin adedi toplu taşıma aracı kullanan vatandaşlara ulaştırılmak üzere belediye otobüslerine konuldu.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, hazırlanan sağlık paketlerinin belediye otobüslerinin giriş kapısına konulduğunu, binen yolculara iletilmek üzere yola çıktığını ifade etti. Demir, "Bu sağlık paketi, kentimizin birçok noktasında dağıtıldığı gibi biz de bunun toplu taşıma ayağını yürütmekteyiz. İlk etapta 2 bin adedini yolcularımıza ulaştırıyoruz. Yolcularımız araca bindiklerinde öncelikle el dezenfektanlarıyla koruyucu önlemlerini alıyorlar. Daha sonra sağlık paketini alarak yolculuklarına devam ediyorlar" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA