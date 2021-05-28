Sağlık ordusu, engelli vatandaşları aşılamaya başladı
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Sağlık ordusu, engelli vatandaşları aşılamaya başladı

İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan - Haberler | Sağlık

Sağlık ordusu, engelli vatandaşları aşılamaya başladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 ile mücadele kapsamında, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına bugünden itibaren başlandığını duyurdu.

Sağlık ordusu, engelli vatandaşları aşılamaya başladı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 ile mücadele kapsamında, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına bugünden itibaren başlandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başladı. Hizmete nerede ihtiyaç varsa sağlık çalışanlarımız orada. Bu güce güvenin" dedi. Bakan Koca, sağlık ordusunun ev ev dolaşarak engelli vatandaşların Covid-19 aşılarının yapıldığı bir video da paylaştı.

Sağlık ordusu, engelli vatandaşları aşılamaya başladı
Sağlık ordusu, engelli vatandaşları aşılamaya başladı
Sağlık ordusu, engelli vatandaşları aşılamaya başladı
Sağlık ordusu, engelli vatandaşları aşılamaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan

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