"Sağlık Okuryazarlığı ile Kaliteli Yaşam" Projesi Tanıtıldı
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"Sağlık Okuryazarlığı ile Kaliteli Yaşam" Projesi Tanıtıldı

'Sağlık Okuryazarlığı ile Kaliteli Yaşam' Projesi Tanıtıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinatörü Ural Sevener, Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan, Manisa CBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Hemşireler Derneği Manisa Şube Başkanı Dilay Açıl, Vali...

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinatörü Ural Sevener, Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan, Manisa CBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Hemşireler Derneği Manisa Şube Başkanı Dilay Açıl, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Heyet ziyarette Manisa Valiliği, Çölyak ve Organik Beslenme Derneği, Türk Hemşireler Derneği Manisa Şubesi, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığı ile yürütülecek olan "Sağlık Okuryazarlığı ile Kaliteli Yaşam" Projesi hakkında Vali Yaşar Karadeniz'e bilgi verdi.

Yatağa bağımlı bireylerin fonksiyonel ve daha az sorun yaşayarak kaliteli yaşam sürdürebilmelerini hedefleyen "Sağlık Okuryazarlığı ile Kaliteli Yaşam" Projesi kapsamında yatağa bağımlı kişilere ve bakımlarından sorumlu olan bireylere beslenme başta olmak üzere akılcı ilaç kullanımı, öz bakım ve hijyen, yatak içi egzersizler, sosyal haklar ve psikolojik destek konularında bilgi ve beceri kazandırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında ilimizde yaşayan 5 bin engelli (yatağa tam bağımlı) bireylerin bakımlarından sorumlu olan bireylerin yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne kayıtlı 25 bin engelli birey ve bakım vericilerine ulaşılması amaçlanıyor.

Kaynak: Habermetre

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