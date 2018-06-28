Sağlık Öğrencileri Macaristan'da Eğitim Gördü

Samsun Sağlık İl Müdürlüğü, Avrupa'daki halk sağlığı hizmetlerinin incelendiği Erasmus Projesi'ni tamamladı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Darüşşifa, Bafra İbn-i Sina ve Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde eğitim gören öğrencilerin, Avrupa'daki sağlık hizmetlerini yerinde görmesi için 12 eğitici sağlık personeli ile 4 refakatçi öğretmen eşliğinde 15 öğrenciyi Macaristan'a gönderdi.

Budapeşte'de 2 haftalık eğitimlerini tamamlayan öğrencilere Europass Hareketlilik Belgesi verildi.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, basına yaptığı açıklamada, ulusal ve uluslararası halk sağlığı hizmeti sunumunun ve sağlık alanında mesleki öğrenci eğitiminin geliştirilmesine ışık tutmak amacıyla başlatılan projeyi tamamladıklarını söyledi.

Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini ön plana çıkarmayı, halk sağlığı hizmetlerinin Avrupa standartlarında sunumunu değerlendirmeyi ve sağlık sektörüne kalifiye personel yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini aktaran Oruç, "Projeye dahil olan öğrenciler, Avrupa standartlarında bilgi ve beceri kazandı. Mesleki becerilerini artırdılar. Aldıkları Euraposs Belgeleri ile sertifikalar da kişisel öz geçmişlerine önemli bir katkı sağlayacak." dedi.