Sağlık Ocaklarında Biontech aşısı yapılıyor mu? Sağlık ocaklarında koronavirüs aşısı yapılır mı, randevu nasıl alınır?

Koronavirüs aşısının yaş aralığı genişledikçe, aşı imkanına ulaşmak isteyen kişilerin sayısı da artıyor. Randevu alınarak yapılan koronavirüs aşılardna Biontech, artık sağlık olacaklarında da yapılabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detayları açıklarken "Sağlık Ocaklarında Biontech aşısı yapılıyor mu?" sorularına da yanıt verdi.

Sağlık Ocaklarında Biontech aşısı yapılıyor mu? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ülkemizde, Çin aşısı Sinovac ve Alman-ABD ortaklığında geliştirilen BioNTech ile aşılama çalışmaları sürdürülüyor. Bugüne kadar sadece özel ve kamu hastanelerinde yapılan BioNTech aşısı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin güzel haberi sosyal medya hesabından verdi. Sağlık Ocaklarında Biontech aşısı yapılıyor mu? Sağlık ocaklarında korona aşısı yapılıyor mu, randevu gerekiyor mu? soruları da yanıt buldu.

SAĞLIK OCAKLARINDA BIONTECH AŞISI YAPILIYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin."

Sağlık Bakanlığınca uygun saklama koşullarının sağlanabileceği kriterleri taşıyan Aile Sağlığı Merkezlerinde kovid-19 aşısı Biontech'in de yapılabilmesi için çalışma başlatıldı.

Kovid-19 ile mücadelede 'acil kullanım' onayı alan Sinovac ve Biontech aşıları ile toplumsal bağışıklama sürecini yürüten Sağlık Bakanlığı, aşı teminine paralel olarak daha kısa sürede toplumu aşılayabilmek amacıyla harekete geçti.

Daha önce -80 derecede saklanması gerektiği belirtilen Biontech aşısına ilişkin Avrupa İlaç Ajansının 'Biontech aşılarını saklama koşullarında değişiklik olduğunu ve aşı depolarında '2-8' derece arasında 5 gün yerine bir ay saklanabileceğini' açıklamasının ardından aşılamada izlenen yol haritası, Sağlkık Bakanlığınca yeniden değerlendirmeye alındı.

Aşılama konusunda sağlık altyapısı güçlü olan Türkiye'de Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında Biontech aşıları da Sinovac gibi aile sağlığı merkezlerinde hekimlerin gözetiminde yapılacak.

Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri taşıyan büyük ASM'lerde ülke genelinde Biontech aşılarının da yapılmasıyla toplumsal bağışıklamada hedeflenen yüzde 70 oranı çok daha kısa sürede tamamlanabilecek.

Değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde aşılama eş zamanlı olarak ülke genelinde başlatılacak.

31 MİLYONDAN FAZLA İNSAN AŞILANDI

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 968 bin 187, ikinci doz aşı 13 milyon 253 bin 014 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 31 milyon 221 bin 201 olarak gerçekleşti.