Sağlık Ocakları kapalı mı, neden kapalı?

Sağlık Ocağı'na giden vatandaşlar, bazı yerlerde hizmet alamadıkları için Sağlık Ocakları'nın kapalı olup olmadığını araştırıyor. Bu kapsamda "Sağlık Ocakları kapalı mı, neden kapalı? Sağlık Ocakları grevde mi?" gibi soruların yanıtları merak ediliyor.