Sağlık Ocakları kapalı mı, neden kapalı?
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Sağlık Ocakları kapalı mı, neden kapalı?

Sağlık Ocakları kapalı mı, neden kapalı?
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Sağlık Ocağı'na giden vatandaşlar, bazı yerlerde hizmet alamadıkları için Sağlık Ocakları'nın kapalı olup olmadığını araştırıyor. Bu kapsamda "Sağlık Ocakları kapalı mı, neden kapalı? Sağlık Ocakları grevde mi?" gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

Sağlık Ocakları kapalı mı, neden kapalı? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Sağlık Ocakları grevde mi?

SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?

Gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AHESEN yönetim kurulu olarak 01/07/2021 tarihinde yürürlüğe giren ceza yönetmeliğine (ödemeve sözleşme yönetmeliği)karşı her platformda mücadele edeceğimizi belirtmiştik.

27 Ağustos 2021 tarihinde iş bırakma kararımız mevcuttur.

Yönetim kurulumuz İSTAHED organizasyonu ile 27 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak basın açıklamasınakatılma ve destek kararı almıştır.

İstanbul'da görev yapan üyelerimizi , tüm aile hekimliği çalışanlarını ve halkımızı 27 Ağustos 2021 tarihinde saat 12:00'da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğübinası önünde basın açıklamasına katılmaya davet ediyoruz." Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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