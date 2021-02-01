Sağlık ocakları kaçta kapanıyor? Aile hekimliği kaçta açılıyor? 2021 Sağlık ocağı çalışma saatleri...
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Sağlık ocakları kaçta kapanıyor? Aile hekimliği kaçta açılıyor? 2021 Sağlık ocağı çalışma saatleri...

01.02.2021 16:02 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:07
Sağlık ocakları kaçta kapanıyor? Aile hekimliği kaçta açılıyor? 2021 Sağlık ocağı çalışma saatleri...

Sağlık ocağı çalışma saatleri merak ediliyor. Sağlık ocakları kaçta kapanıyor? 2021 sağlık ocağı çalışma saatleri kaçla kaç arası? sorularının cevaplarını sizler için derledik. Aile hekimine gidecek olan vatandaşlar Sağlık Ocağı saat kaçta açılıyor, saat kaça kadar açık sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, pandemide Aile Hekimiği her gün açık mı?

Aile Hekimliği hangi günler açık? 2021 Sağlık Ocağı çalışma saatleri araştırılmaya devam ediyor. Sağlık Ocağına gidecek olan vatandaşlar ilçelerindeki Sağlık Ocağının saat kaçta açılıp kaçta kapandığını sorguluyor. Pandemi nedeniyle saatler değişiklik gösterebilir bu nedenle ilgili merkezin saat kaça kadar açık olduğunu ve saat kaçta kapandığını öğrenmek için telefon üzerinden arayarak bilgi almanızı öneririz.

SAĞLIK OCAKLARI KAÇTA KAPANIYOR? 2021 SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ

Sağlık Ocakları yurt genelinde 08.00 - 17.00 arasında açıktır. 12.00 - 13.00 arası öğle tatili yapılmaktadır. Sağlık Ocağı çalışma saatleri yurt genelinde aynı olmakla birlikte bazı bölgelerde doktor çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir. (Bazı doktorların çalışma saatleri esnek olabiliyor.)

Aile Hekimi sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aile hekiminizi öğrenmek için T.C. kimlik numarası e-devlet'ten sorgulayabilirsiniz.

Aile hekimi sorgulamasının ardından ilçenizde bulunan Sağlık Ocağı ile iletişime geçerek saatleri güncel olarak öğrenmeniz mümkün.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
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