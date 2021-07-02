Sağlık Ocakları hafta sonu açık mı? 2 Temmuz Aile hekimliği çalışma saatleri neler?
Haftanın son iş gününde sağlık ocakları kaçta açılıyor? Hafta sonu sağlık ocakları açık mı? gibi sorular merak edilmekte. Aile hekimine gidecek olan vatandaşlar Sağlık Ocağı saat kaçta açılıyor, saat kaça kadar araştırmakta. Peki, Aile Hekimliği her gün açık mı? Sağlık Ocakları hafta sonu açık mı? 2 Temmuz Aile hekimliği çalışma saatleri neler? Hafta sonu sağlık ocakları açık mı?
Haftanın son iş gününde sağlık ocakları kaçta açılıyor? Hafta sonu sağlık ocakları açık mı? gibi sorular merak edilmekte. Aile hekimine gidecek olan vatandaşlar Sağlık Ocağı saat kaçta açılıyor, saat kaça kadar araştırmakta. Peki, Aile Hekimliği her gün açık mı? Sağlık Ocakları hafta sonu açık mı? 2 Temmuz Aile hekimliği çalışma saatleri neler? Hafta sonu sağlık ocakları açık mı? İşte detaylar haberimizde…
SAĞLIK OCAKLARI HAFTA SONU AÇIK MI? AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2021?
Yurt genelinde sağlık ocakları 08:00 - 12:30/ 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
SAĞLIK OCAĞI HAFTA SONU AÇIK MI?
Sağlık ocakları hafta sonu günleri yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.
Sağlık Ocakları yurt genelinde 08.00 - 17.00 arasında açıktır. 12.00 - 13.00 arası öğle tatili yapılmaktadır. Sağlık Ocağı çalışma saatleri yurt genelinde aynı olmakla birlikte bazı bölgelerde doktor çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir. (Bazı doktorların çalışma saatleri esnek olabiliyor.)
Aile Hekimi sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aile hekiminizi öğrenmek için T.C. kimlik numarası e-devlet'ten sorgulayabilirsiniz.
Aile hekimi sorgulamasının ardından ilçenizde bulunan Sağlık Ocağı ile iletişime geçerek saatleri güncel olarak öğrenmeniz mümkün.
#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
#EVDEKAL