Sağlık Ocakları hafta sonu açık mı? 2 Temmuz Aile hekimliği çalışma saatleri neler?

Haftanın son iş gününde sağlık ocakları kaçta açılıyor? Hafta sonu sağlık ocakları açık mı? gibi sorular merak edilmekte. Aile hekimine gidecek olan vatandaşlar Sağlık Ocağı saat kaçta açılıyor, saat kaça kadar araştırmakta. Peki, Aile Hekimliği her gün açık mı? Sağlık Ocakları hafta sonu açık mı? 2 Temmuz Aile hekimliği çalışma saatleri neler? Hafta sonu sağlık ocakları açık mı?