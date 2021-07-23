Sağlık Ocakları cumartesi açık mı? Sağlık Ocakları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Aile hekimine gidecek olan vatandaşlar Sağlık Ocaklarının saat kaçta açıldığını ve kapandığını merak ediyor. Özellikle koronavirüs döneminde birçok kurumun çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Peki, Sağlık Ocakları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 Sağlık Ocağı çalışma saatleri nedir? Sağlık Ocakları hafta sonu açık mı? Sağlık Ocakları cumartesi açık mı? Sağlık Ocakları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Aile hekimine gidecek olan vatandaşlar Sağlık Ocaklarının saat kaçta açıldığını ve kapandığını merak ediyor. Özellikle koronavirüs döneminde birçok kurumun çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Peki, Sağlık Ocakları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 Sağlık Ocağı çalışma saatleri nedir? Sağlık Ocakları hafta sonu açık mı? Sağlık Ocakları cumartesi açık mı? Sağlık Ocakları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar haberimizde…

SAĞLIK OCAKLARI CUMARTESİ AÇIK MI?

Sağlık ocakları hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi tatillerde, bayramlarda çalışmamaktadır.

SAĞLIK OCAKLARI KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Sağlık Ocakları yurt genelinde 08.00-17.00 arasında açıktır. 12.00-13.00 arası öğle tatili yapılmaktadır. Sağlık Ocağı çalışma saatleri yurt genelinde aynı olmakla birlikte bazı bölgelerde doktor çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir. (Bazı doktorların çalışma saatleri esnek olabiliyor.) Aile Hekimi sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aile hekiminizi öğrenmek için T.C. kimlik numarası e-Devlet'ten sorgulayabilirsiniz.

SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SATLERİ 2021

Hafta içi: 08:00- 17:00

Öğle arası: 12:30- 13:30

Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.