Sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları saat kaçta açılıyor? Sağlık ocağı çalışma saatleri

Sağlık ocakları açık mı, sağlık ocağı soruları tam kapanma ile tekrar gündeme geldi. Tam kapanma tedbirleri kapsamında vatandaşın temel ihtiyacını karşılayan kurum ve kuruluşların açık olacağı bir 18 günlük tam kapanma uygulanacaktır. Vatandaşın kafasında oluşan soruları İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile netleşti. Peki, Sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları saat kaçta açılıyor? Sağlık ocağı çalışma saatleri

Sağlık ocağı çalışma saatleri ile ilgili son değişiklikler milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Artan vaka sayısını kontrol altına almak amacıyla tam kapanma sürecine geçildiğini duyurulurken sağlık ocağı açık mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Tam kapanmada sağlık ocakları açık mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında sağlık ocakları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle çalışma saatlerinde yapılan düzenlemeler arasında sağlık ocaklarının da olup olmadığı araştırılıyor. Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalar ışığında, tam kapanmada sağlık ocakları açık olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer alırken sağlık ocağı çalışanlarının muaf olacağı biliniyor.

TAM KAPANMADA POLİKLİNİKLER, HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Vatandaşların acil sağlık hizmeti almasını gerektiren durumlarda müraacat edebilmeleri için tüm hastanelerin Acil Servis bölümü 7/24 faaliyette olacak. Ancak acil olmayan sağlık hizmetleri için nasıl bir yol izlenilmesi gerektiğini bilmeyen vatandaşlar, tam kapanmada poliklinikler açık mı sorusuna cevap bulmak istiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre sağlık kuruluşları yasaktan muaf tutulacak.

Poliklinikler, sağlık ocakları ve dişçilerin son durumu için İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelge takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi yayınlandı. Genelgeye göre; Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler muaf olacak.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Hastanelerde ameliyatlar devam edecek. Poliklinik hizmetlerinin nasıl olacağına ise süreçte karar verilecek.

HASTANE RANDEVULARI NE OLACAK?

Buna göre, tam kapanmada kamu ve özel sağlık kuruluşları, eczaneler, veterinerler ve hayvan hastaneleri açık olacak.Hastane randevusu olanlar da randevularını göstermek şartı ile hastanelere gidebilecek.