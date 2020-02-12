SAĞLIK OCAĞINDA TOKAT KAMERADA

12.02.2020 12:13 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:13

Bayrampaşa'da bir kadının tıbbı sekretere attığı tokat güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa'daki Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın hasta, mesai saati dışında merkeze gelerek ilaç yazdırmak istedi. Beklemesi istenilen kadın, görevlilere bağırmaya başladı. Öfkeli kadın, danışmada bulunan tıbbı sekretere tokat attı. Kadın bir süre sonra sağlık ocağını terk etti. Yaşanan bu anlar sağlık ocağının güvenlik kamerasına yansırken, sağlık çalışanı, kadından şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Güvenlik kamera görüntüleri

-Sağlık ocağının dış görüntüsü

Kaynak: DHA

- İstanbul