Sağlık ocağına gelince yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tedavi amaçlı sağlık ocağına gelen azılı hırsız kovalamaca sonucu yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tedavi amaçlı sağlık ocağına gelen azılı hırsız kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun zamandır yakalamaya çalıştığı Motosiklet Hırsızlığı ve Evden Hırsızlık suçları başta olmak üzere 6 ayrı hırsızlık suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.K. sağlık ocağına geldiği sırada polisleri fark ederek kaçmaya başladı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahsın peşine düşerek kısa süren kovalamacanın ardından S.K.'yı yakaladı. Azılı hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı