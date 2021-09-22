Sağlık ocağı saat kaçta açılıyor? En yakın sağlık ocağı kaçta açılır? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık ocağı saat kaçta açılıyor? En yakın sağlık ocağı kaçta açılır?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Sağlık ocağı saat kaçta açılıyor? En yakın sağlık ocağı kaçta açılır?

Vatandaşlara hastalık ve tıbbi tanıların konulmasında ilk adres olan sağlık ocakları hakkında Sağlık ocağı saat kaçta açılıyor? En yakın sağlık ocağı kaçta açılır? sorularının yanıtları merak ediliyor. Devlet tarafından mahalle, köy, idari birimlerdeki vatandaşlar için sağlık hizmeti veren sağlık ocaklarının 2021 yılı çalışma saatlerini sizler için derledik.

Sağlık ocağı saat kaçta açılıyor? En yakın sağlık ocağı kaçta açılır? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. Sağlık ocağı, aile hekimlikleri vatandaşlar tarafından günlük olarak aratılan konuların başında geliyor. Sağlık sorunları, ilaç yazdırma ve benzer işlemler için sık sık ziyaret edilen sağlık ocaklarının çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, Aile hekimliği saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Sağlık ocakları hafta sonu açık mı? İşte Sağlık ocağı çalışma saatleri 2021.. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

SAĞLIK OCAĞI KAÇTA AÇILIYOR?

Yurt genelinde sağlık ocakları 08:00'de açılıyor, 12:30/ 13:30 arası öğle molasına giriyor ve saat 17:00'de ise kapanıyor.

AİLE HEKİMLİĞİ HAFTA SONU AÇIK MI?

Sağlık ocakları hafta sonu günleri yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Cansu Dere Gökhan Çıra Yıldız Tilbe Burak Yamantürk
Spor Fatih Terim Stefan Kuntz Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sağlık ocağı saat kaçta açılıyor? En yakın sağlık ocağı kaçta açılır? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 08:56:38. #1.12#