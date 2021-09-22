Sağlık ocağı saat kaçta açılıyor? En yakın sağlık ocağı kaçta açılır? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. Sağlık ocağı, aile hekimlikleri vatandaşlar tarafından günlük olarak aratılan konuların başında geliyor. Sağlık sorunları, ilaç yazdırma ve benzer işlemler için sık sık ziyaret edilen sağlık ocaklarının çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, Aile hekimliği saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Sağlık ocakları hafta sonu açık mı? İşte Sağlık ocağı çalışma saatleri 2021.. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

SAĞLIK OCAĞI KAÇTA AÇILIYOR?

Yurt genelinde sağlık ocakları 08:00'de açılıyor, 12:30/ 13:30 arası öğle molasına giriyor ve saat 17:00'de ise kapanıyor.

AİLE HEKİMLİĞİ HAFTA SONU AÇIK MI?

Sağlık ocakları hafta sonu günleri yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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