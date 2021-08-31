Sağlık ocağı açık mı? Sağlık ocakları kaçta açılıyor? Sağlık ocağı ne zaman açılır?

Açılış kapanış saatleri, belirlenen çalışma sistemlerinden biri olan sağlık ocakları hakkında Sağlık ocağı açık mı? Sağlık ocakları kaçta açılıyor? Sağlık ocağı ne zaman açılır? başlıklarının yanıtı merak ediliyor. Vatandaşların ikamet adresine en yakın sağlık danışmanları olan aile hekimleri ve eczanelerin çalışma durumu güncel olarak takip ediliyor. İşte, sağlık ocağı çalışma saatleri!