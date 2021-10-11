Sağlık ocağı açık mı? Aile Hekimliği açık mı, kaçta açılıyor?

Sağlık ocağı açık mı? Vatandaşların en yakın sağlık kuruluşu olan sağlık ocağı ve aile hekimlerinin yasaktan muaf olup olmadığını sorguluyor. Peki, Bugün sağlık ocağı açık mı? Sağlık ocakları yasakta açık mı, sağlık ocakları kaçta açılıyor? Arefe günü sağlık ocakları açık mı? İşte detaylar haberimizde…

SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

Türkiye genelinde Sağlık Ocağı kuruluşları hafta içi her gün hizmet vermektedir. Cumartesi ve Pazar günleri ise kapalıdır.

Sağlık Ocakları yurt genelinde 08.00 - 17.00 arasında açıktır. 12.00 - 13.00 arası öğle tatili yapılmaktadır.

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COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.



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