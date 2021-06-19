SAĞLIK MÜDÜRÜNE TOPLANTIDA DUYGULANDIRAN 'BABALAR GÜNÜ' SÜRPRİZİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SAĞLIK MÜDÜRÜNE TOPLANTIDA DUYGULANDIRAN 'BABALAR GÜNÜ' SÜRPRİZİ

SAĞLIK MÜDÜRÜNE TOPLANTIDA DUYGULANDIRAN 'BABALAR GÜNÜ' SÜRPRİZİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AMASYA Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, toplantı sırasında makamına gelen çocukları Abdullah Buğrahan (21), Meryem (9) ve Aziz Alparslan (3) Nergiz'in sürpriz Babalar Günü kutlaması ile duygusal anlar yaşadı.

AMASYA Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, toplantı sırasında makamına gelen çocukları Abdullah Buğrahan (21), Meryem (9) ve Aziz Alparslan (3) Nergiz'in sürpriz Babalar Günü kutlaması ile duygusal anlar yaşadı.

Amasya İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, pandeminin kentteki son durumu ve aşı çalışmalarıyla ilgili makamında toplantı gerçekleştirdi. Bu sırada Nergiz'in çocukları Abdullah Buğrahan, Meryem ve Aziz Alparslan Nergiz, makam odasına girdi. Çocuklarını bir anda karşısında gören Nergiz, şaşkınlık yaşadı. Babalarının yanına giden 3 kardeş, hep birlikte sarıldıkları Nergiz'in 'Babalar Günü'nü kutladı. Çocuklarını aniden karşısında gören Nergiz, çok mutlu oldu.

'ÇOK DUYGULANDIM'

Dr. Öner Nergiz, sürpriz ziyaretle çok duygulandığını söyleyerek, "Yoğun bir iş tempomuz var. Özellikle salgından sonra da aşı yapıyoruz. Böyle bir toplantının arasında aile bireylerini görmek beni çok mutlu etti. Bana da sürpriz yapmışlar. Yoğun çalışıyoruz ve çocuklarla çok karşılaşamıyoruz. Onları görünce çok mutlu oldum ve çok duygulandım. Şu anda da çok duyguluyum zaten. Herkesin 'Babalar Günü'nü kutluyorum. Herkes 'Anneler Günü'nü hatırlıyor ama 'Babalar Günü'nü biraz geç hatırlıyor. Ben de bugün mutlu oldum" dedi.

'BABAMIZA SÜRPRİZ YAPMAYA GELDİK'

Sürprizi organize eden kardeşlerden Abdullah Buğrahan Nergiz de "Bugün 'Babalar Günü', biz babamızın değerini her zaman bilmeye çalıyoruz. Bugün de babamıza sürpriz yapmaya geldik. Tabi babam özelinde babalığın hakkını veren tüm babaların da 'Babalar Günü'nü kutlamak istiyorum. Biz bugün babamıza sürpriz yaptık ama biliyorum ki Türkiye'de bu sürprizi hak eden ve bununla karşılaşmak isteyen birçok baba var. Onların da 'Babalar Günü'nü kutluyorum, hepsinin" diye konuştu.

SAĞLIK MÜDÜRÜNE TOPLANTIDA DUYGULANDIRAN 'BABALAR GÜNÜ' SÜRPRİZİ
SAĞLIK MÜDÜRÜNE TOPLANTIDA DUYGULANDIRAN 'BABALAR GÜNÜ' SÜRPRİZİ
SAĞLIK MÜDÜRÜNE TOPLANTIDA DUYGULANDIRAN 'BABALAR GÜNÜ' SÜRPRİZİ
SAĞLIK MÜDÜRÜNE TOPLANTIDA DUYGULANDIRAN 'BABALAR GÜNÜ' SÜRPRİZİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: İSTANBUL'DA AŞILAMA TEMMUZ BAŞINDA BİTECEK, BAYRAMI BAYRAM GİBİ KUTLAYACAĞIZ'
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: İSTANBUL'DA AŞILAMA TEMMUZ BAŞINDA BİTECEK, BAYRAMI BAYRAM GİBİ KUTLAYACAĞIZ"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Enis Arıkan İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Gareth Bale Yiğit Şardan Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SAĞLIK MÜDÜRÜNE TOPLANTIDA DUYGULANDIRAN 'BABALAR GÜNÜ' SÜRPRİZİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 13:09:37. #1.16#

title