Sağlık müdüründen dikkat çeken paylaşım
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Sağlık müdüründen dikkat çeken paylaşım

Sağlık müdüründen dikkat çeken paylaşım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden genç iki kişinin fotoğrafını paylaşarak virüse dikkat çekti.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden genç iki kişinin fotoğrafını paylaşarak virüse dikkat çekti.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sosyal medya hesabı üzerinden korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 38 ve 48 yaşındaki iki vatandaşın fotoğrafını paylaştı. Paylaşımında "Son 3 günde covid nedeniyle aramızdan ayrılan 2 güzel insan. Yaşları 38 ve 48 idi. Sözün bittiği yer. Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin" yazan Benli, korona virüse dikkat çekti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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