Sağlık Müdürü Yıldırım'dan Kovid-19'a karşı tedbir çağrısı Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, kentteki kamu, üniversite ve özel hastanelerin yöneticileriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısında bir araya geldi.

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, kentteki kamu, üniversite ve özel hastanelerin yöneticileriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısında bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda, salgın ile ilgili güncel durum, yapılan çalışmalar, hasta tedavisi ve tedbirleri konularında sağlık tesisi yöneticileri ile paylaşımlarda bulunuldu.

Toplantıda salgının yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın direktifleri doğrultusunda alınan tedbirlerin yanı sıra ilave tedbirler alınması ve denetimlerin daha sıkı şekilde uygulanması vurgulandı.

Ayrıca salgınla mücadelenin aralıksız devam etmesi, vatandaşların daha fazla bilgilendirilmesi, maske, mesafe ve temizlik konularında denetimlerin sıklaştırılması yönünde önemli tedbir kararları alındı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğunu söyledi.

Koronavirüs mücadelesiyle birlikte standart sağlık hizmetlerinin de aksamaması gerektiğini, bununda ancak Edirne'deki tüm sağlık kuruluşlarının birlik, beraberlik ve destekleriyle mümkün olabileceğini belirten Yıldırım, "İnsanlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler görmesinin ancak gerçek manada tedbirli ve kontrollü bir sosyal hayatla mümkün olabilecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA