Sağlık Müdürü Yıldırım'dan AK Parti Edirne İl Başkanı İba'ya hayırlı olsun ziyareti

Edirne Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Yıldırım beraberinde Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Fatih Selvi ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Mustafa Talha Sütçü ile İba'yı makamında ziyaret etti.

İba, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Yıldırım'a teşekkür etti. Yıldırım da İba'yı göreve seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar