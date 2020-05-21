Sağlık Müdürü Sünntçioğlu'ndan Ramazan Bayramı uyarısı Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Ramazan Bayramı öncesi kentteki alışveriş merkezi, berberler, pastane ve tatlı imalathanelerinde yoğunluğun yaşandığını belirterek, işletmecilerin ve vatandaşların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerini alması gerektiğini vurguladı.

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Ramazan Bayramı öncesi kentteki alışveriş merkezi, berberler, pastane ve tatlı imalathanelerinde yoğunluğun yaşandığını belirterek, işletmecilerin ve vatandaşların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerini alması gerektiğini vurguladı.

Sünnetçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesinde, kontrollü sosyal hayat olarak tanımladıkları ikinci dönemde maskenin ve 1,5 metre mesafenin önemli olduğunu bildirdi.

Bu süreçte kalabalık ortamlar oluşturmadan, mesafe kuralına uymak şartıyla, maske kullanarak yeni bir salgının engellenebileceğini aktaran Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Sadece kişinin kendi sağlığıyla ilgili bir sorun değil hepimizin sağlığını ilgilendiren bir salgından bahsediyoruz. Vatandaşlarımızdan aileleri ve sevdikleri için daha dikkatli olmalarını bekliyoruz. Kontrollü sosyal hayat döneminde mutlaka maske ve sosyal mesafe kuralını uygulamamız gerekiyor. Bu bayram da bizim için bir sınav. Bayramda tokalaşmayacağız, öpüşmeyeceğiz, uzaktan selamlaşacağız ve sabredeceğiz.

Mahalle, apartman ve sitelerde oturan vatandaşlarımızın misafirliklerine ara vermelerini istiyoruz. Yüz yüze görüşme yerine telefonla, görüntülü olarak büyüklerimizi arayıp bayramlarını kutlamamızın daha doğru olacaktır. Bu zor süreci el birliğiyle, en az hasarla atlatacağımızı ve bu salgından hem ülke hem sağlık sistemi olarak güçlenerek çıkacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: AA