Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'ndan "sosyal mesafe ve kene" uyarısı
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Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'ndan "sosyal mesafe ve kene" uyarısı

Van Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, son zamanlarda ülke genelinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı'nda artışın olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'ndan
22.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:16

Van Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, son zamanlarda ülke genelinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı'nda artışın olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

Sünnetçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başladığını ancak içinde bulunulan zorlu sürecin sona ermediğini belirtti.

Sosyal mesafe, maske gibi tedbirlere daha çok uyulması gerektiğini ifade eden Sünnetçioğlu, pandemi sürecinin atlatılmadığını, vatandaşların rehavete kapılmamasını istedi.

Havaların ısınmasıyla piknik alanlarına akın eden vatandaşların mesafeyi korumadıklarının gözlendiğini aktaran Sünnetçiloğlu, "Maske ve sosyal mesafeye gerekli hassasiyeti gösterdiğimiz takdirde süreci daha hızlı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Piknikçilerin, gittikleri yerlerde kene ve örümceklere karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Sıcakların artmasıyla, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarında artış olduğunu görüyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımız tarafından bu konuda çalışmalar yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Özellikle yaz ve sonbahar aylarında görülen KKKA hastalığının, kene tutunması veya keneyle temas sonucunda bulaşabilen bir enfeksiyon hastalığı olduğu belirten Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Hastalık, virüs taşıyan hayvanların ve hasta kişilerin kan ve vücut sıvılarıyla korunmasız temas sonucunda da insanlara bulaşabiliyor. Ateş, baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı ve halsizlik en sık görülen bulgular. Hastalık kontrolünde kişisel korunma önlemleri büyük önem taşıyor. Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde kişi kendisinin ve çocuklarının vücudunda kene olup olmadığını kontrol etmeli, kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden, çıplak el ile dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile çıkarmalıdır. Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir."

Kaynak: AA

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