Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'ndan "Kovid-19 salgınını unutmayın" uyarısı

Van Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Kurban Bayramı'nda maske, mesafe ve hijyen kuralının ihmal edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Van Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Kurban Bayramı'nda maske, mesafe ve hijyen kuralının ihmal edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Sünnetçioğlu, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının unutulmamasını gerektiğini söyledi.

Salgının kaygı ve panikle değil, alınacak önlemlerle biteceğini vurgulayan Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Aşı, Kovid-19'a karşı en büyük silahtır. Bayramda maske, mesafe ve hijyen kuralına uymaya devam edeceğiz. Bazı vatandaşlarımızın düğün, taziye ve benzeri etkinliklerde maske takmadıklarını görüyoruz. Maskelerimizi takalım, salgına davetiye çıkarmayalım. Mutasyonlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Aşıların tesirli olduğunu görüyoruz. İl ve ilçelerimizde ekiplerimiz bayram tatili demeden mobil araçlarla kapı kapı dolaşarak aşılama çalışması yapacak. Hastanelerimizde, aile sağlık merkezlerinde ve kurulan stantlarda aşılama çalışmaları devam edecek. Bayramları bayram gibi yaşamak için aşı olmamız lazım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan