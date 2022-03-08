Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu, kadınlar gününü kutladı
AA - Emre Ilıkan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
VAN (AA) - Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kurumda çalışan kadın personelle bir araya gelen Sünnetçioğlu, günlerini kutladı, karanfil hediye etti.
Kadınların toplumun en önemli yapı taşını oluşturduğunu belirten Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:
"Sağlık alanında gece gündüz demeden, fedakarca ve özveriyle çalışarak, ağır mesleki sorumluluklarının yanı sıra, aile içi sorumluluklarını da yerine getirmeye çalışan kadın personellerimiz başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."
AA / Emre Ilıkan - Güncel