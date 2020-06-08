Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu hastane inşaatında incelemede bulundu
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Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu hastane inşaatında incelemede bulundu

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Saray ilçesinde yapımı devam eden devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu hastane inşaatında incelemede bulundu
08.06.2020 19:19 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:00

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Saray ilçesinde yapımı devam eden devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Yapımı üstlenen firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Sünnetçioğlu, hastanenin poliklinikler ve acil servis olmak üzere 10 yatak kapasiteli olacağını belirtti.

İlçedeki sağlık sıkıntılarının giderilmesi noktasında devlet hastanesinin önemli olduğunu aktaran Sünnetçioğlu, "Hastane inşaatında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 84'lere geldi. Hastanenin kısa süre içinde tamamlanarak açılmasını planlıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ilimize verdiği önemi görüyoruz. İnşaat çalışmalarının bu aşamaya gelmesinde büyük gayret gösteren bütün çalışanlara ve destek veren Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra Aile Sağlığı Merkezini ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını da ziyaret eden Sünnetçioğlu, çalışmalar hakkında bilgi alarak sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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