Samsun Sağlık Müdürü Oruç'tan kentte artan Kovid-19 vakalarına karşı uyarı
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Samsun Sağlık Müdürü Oruç'tan kentte artan Kovid-19 vakalarına karşı uyarı

17.11.2020 15:47 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:18
Samsun Sağlık Müdürü Oruç'tan kentte artan Kovid-19 vakalarına karşı uyarı

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, kentte artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin, "Hiçbir kurala uymadan etrafınızdaki kişilerin sağlığını tehdit edecek şekilde hareket edip umarsızca hastalığı evinize, yuvanıza davet etmenize gerek yok.

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, kentte artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin, "Hiçbir kurala uymadan etrafınızdaki kişilerin sağlığını tehdit edecek şekilde hareket edip umarsızca hastalığı evinize, yuvanıza davet etmenize gerek yok. Lütfen bu kışı önlemlerle bir, hatta birkaç kat daha özen göstererek atlatalım." uyarısında bulundu.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'da vaka sayısındaki artışın tüm uyarı ve önlemlere rağmen devam ettiğini, bu durumun kaygı verici bir hal almaya başladığını belirtti.

Ağır vaka sayısının da fazlalaştığına, sağlık altyapısının güçlü olduğunu ama bunun da bir sınırı bulunduğuna işaret eden Oruç, bu sınıra ulaşmadan önlemlere uyulması çağrısı yaptı.

Salgın sürecinde aylardır en ön cephede virüsle yüz yüze mücadele eden sağlık çalışanlarının artık yorulduğunu vurgulayan Oruç, şöyle devam etti:

"Alkışla değil, önlemlere gösterdiğiniz özenle sağlık çalışanlarımızın yanında olun. Gerçekten mecbur kalmadıkça lütfen dışarı çıkmayın. 'Maskesiz asla' deyin. Aile, akraba ziyaretlerine son verin. Sosyal mesafeye, özellikle dışarıdaki 1,5 metrelik mesafeye dikkat edin. Sağlık çalışanları bu savaşta son cephedir, son cepheyi koruyun ve hep beraber koronavirüsü ilimizden defedelim."

Oruç, özellikle geçen hafta sonu alışveriş alanları ve Samsun'un ana caddelerindeki kalabalığı görünce endişelenmemenin mümkün olmadığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu

"Maske takan kişi sayısında gözle görülür artış var ama sosyal mesafe ve ev ziyaretlerinin azalmasında halen büyük sıkıntı bulunuyor. Hala kapalı alanlarda bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bunun sonucunda filyasyon ekiplerimiz özellikle şehir merkezi dışında bütünüyle temaslı ya da pozitif halde yakın akrabaların bir arada yaşadığı aile binalarıyla karşılaşıyor. Bir aile toplantısı ya da misafirliği, virüse bütün akrabalara bulaşma imkanı veriyor."

"Yakınlarımla zaten hep bir aradayım, onlardan bana bir şey geçmez" düşüncesiyle hareket edilmemesini isteyen Oruç, şunları kaydetti:

"Akraba, eş ve dostlarınızın sizden önce kimlerle temas ettiğini bilemezsiniz. Hiçbir kurala uymadan etrafınızdaki kişilerin sağlığını tehdit edecek şekilde hareket edip umarsızca hastalığı evinize, yuvanıza davet etmenize gerek yok. Lütfen bu kışı önlemlerle bir, hatta birkaç kat daha özen göstererek atlatalım. İnşallah bu kışı geçirirsek aşının gelişiyle bahar yakın. Birkaç ay daha özen gösterirsek el birliğiyle bu işi başarabiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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