Sağlık Müdürü Benli: "Bilim adamlarına güvenin"

Sağlık Müdürü Benli: "Bilim adamlarına güvenin" Kayseri aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde Fedakar sağlık çalışanı aşı seferberliği için emekli olmadı Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri'nin aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi.

Sağlık Müdürü Benli: "Bilim adamlarına güvenin"

Kayseri aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde

Fedakar sağlık çalışanı aşı seferberliği için emekli olmadı

KAYSERİ - Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri'nin aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi. 33 yıllık ebe Hülya Yılmaz ise, koronavirüsle mücadelede başlatılan aşılamada yer almak için emekli olmadı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli; Melikgazi İlçesi'nde bulunan Hacı Ahmet Özeşsiz Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek aşılama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sağlık çalışanları ve aşı olmaya gelen vatandaşlarla görüşen Benli, koronavirüsle mücadelede aşılamanın önemine değindi. İHA'ya açıklamalarda bulunan Benli, kentte aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde yol izlediklerini ifade etti. Günlük ortalama 20 binin üzerinde aşı yapıldığını ve toplamda 700 bin doz aşı sayısını geçtiklerinin altını çizen Benli; "Kayserimizde aşı çalışmalarında iyi bir noktaya doğru gidiyoruz. Aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde yolumuza devam ediyoruz. Şuan aşıda geldiğimiz nokta 700 bin dozu geçtik. İkinci dozu tamamlayan kişi sayısı da 250 bin kişiyi geçti. Bu süreci hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Çünkü tekrar kısıtlamaların gelmemesi, tekrar yeni bir dalga yaşamamak için veya dalga gelse bile Kayseri'de çok hafif atlatmak için en büyük dayanağımız aşıdır. Kayseri olarak buna gerekli teveccüh gösterildi. Şuan itibariyle günlük 20 binin üzerinde aşı yapmaktayız" diye konuştu.

Aşılamada aile sağlığı merkezlerinin de önemine değinen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli; "Bugün doktor arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Gerçekten aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımız bu süreçte ciddi emekler sarf ediyorlar. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Aile hekimliklerinde günlük yaptığımız aşı sayısı 10 binin üzerinde. Halkımızı aşı olmaları için aile hekimliklerimize davet ediyorum. Dikkat etmemiz gereken bir husus da; 'aşı olduk maskemizi çıkartalım' değil. Bu tedbirlere devam etmeliyiz. Çünkü aşının koruyuculuğu yüzde 100 değil, ancak hastaneye yatışı büyük oranda engellediğini hepimiz biliyoruz" dedi.

Aşı olma konusunda vatandaşların önyargılı olmamaları gerektiğini de sözlerine ekleyen Benli; "Aşı konusunda vatandaşlarımızın dışarıda yapılan yanlış değerlendirmelere dikkat etmemelerini, özellikle resmi kanallardan yapılan, bilim insanları tarafından yapılan açıklamaları daha önemsemelerini temenni ederim. Düşünün ki; dünyada kendi milletlerini hızla aşılayan devletler hızlı netice aldılar. Sağlık çalışanlarımız, hekim arkadaşlarımızın hepsi aşılarını oldular. Herkesin canı kendine kıymetli. Biz de aşılarımızı olduk. Toplumsal bağışıklıkta belli bir noktaya gidebilmemiz için hep birlikte hareket etmeliyiz. Nasıl ki, pandemi başlangıcında önlem alındığında hep birlikte hareket ettik ve hızlı bir şekilde neticesini aldık, dolayısıyla aynı şekilde hep birlikte aşımızı olalım, bu süreçten hızlı bir şekilde çıkalım" ifadelerini kullandı.

Aşı seferberliği için emekli olmadı

Öte yandan Hacı Ahmet Özeşsiz Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Ebe Hülya Yılmaz, kendisini ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Benli'ye; "Emekliliğim geldiği halde pandemi döneminde devletimizi yalnız bırakmamak adına emekliliğimi vermeyeceğim. Bu işte katkım olsun, bu savaşta bulunmak istedim" dedi. Benli ise tüm fedakar sağlık çalışanlarına hizmetleri için teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut