Sağlık Müdürlüğünün Kavak ve Ladik'teki Yatırımları

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Kavak ve Ladik'te ziyaretlerde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Oruç, Sağlık Hizmetleri Başkanı Yusuf Güney, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Selami Arslan ve il müdürlüğünden heyetle Kavak ve Ladik Devlet hastanelerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Oruç, Kavak ve Ladik gibi Samsun'un uzak ilçelerinde verilen sağlık hizmetinin insanların il merkezine geliş gidişinin zorluğu düşünüldüğünde çok önemli olduğunu belirtti.

Bu çerçevede Ladik Devlet Hastanesinin 2014 yılında tamamlanarak hizmete sunulduğunu, şimdi de Kavak Devlet Hastanesinin yeniden yapılacağını aktaran Oruç, "40 yataklı planlanan yeni Kavak Devlet Hastanesinin ihalesi 21 Haziran'da yapılacak. İhale sonrası süratle hastanemizin tamamlanmasını sağlayarak Kavak'ın ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir hastaneye kavuşmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Hastanenin 7 bin 675 metrekare alan üzerine inşa edileceğine dikkat çeken Oruç, hastanede kadın doğum, çocuk, dahiliye, genel cerrahi gibi branşlarda çift poliklinikle hizmet verileceği, ayrıca şimdiki hastane bulunmayan yoğun bakım, diyaliz ünitesi gibi bölümlerin de yer alacağını vurguladı.

Hastanede ayrıca kimyasal biyolojik radyasyon ve nükleer tehlikeli maddelerle temas eden hastaların ilk müdahalelerinin yapılacağı "KBRN Ünitesi" de bulunacağına işaret eden Oruç, şunları kaydetti:

"Ladik Devlet Hastanesi ise yüzde 92 yatak doluluk oranıyla hizmet veriyor. Bu hastanemizde de 25 olan yatak sayısını öncelikle 30'a çıkaracağız. Hem Ladik hem de Kavak Devlet hastanemizde terminal dönem hastalarımız için palyatif bakım merkezlerini açacağız. Her iki hastanemizle ilgili çalışmalarda son aşamaya geldik. Gerekli onayların alınmasından sonra öncelikle Kavak Devlet Hastanesindeki merkezi açacağız. Ladik Devlet Hastanesinde poliklinik sayısının artırılması ve hastalar için daha geniş yeni bekleme alanı oluşturulması için de çalışmalara başlanması için yöneticilerimize talimat verdik."

Oruç, Ladik'te kadın doğum, dahiliye, çocuk gibi ana branşlarda hizmet verildiği gibi aile hekimliği uzmanı gibi ayaktan muayene işlemlerinde hastalara bütüncül yaklaşım konusunda destek olacak hekim kadrolarını da hastaneye atadıklarını vurgulayarak, "İki hastanemizde de merkezden yaptığımız görevlendirmelerle ana muayene branşlarında eksiklik yaşanmamasına büyük önem veriyoruz. Amacımız ilçelerimizdeki vatandaşlarımızın sağlık hizmetinden kesintisiz ve etkili şekilde faydalanması." ifadelerini kullandı.