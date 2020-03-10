Sağlık Müdürlüğünden "Tuz kullanımı" uyarısı
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İl Sağlık Müdürlüğü, Dünya Sağlık Örgütü, Kırşehir, Güncel

Sağlık Müdürlüğünden "Tuz kullanımı" uyarısı

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, tuz kullanımına dikkat haftası kapsamında uyarı yaptı.

10.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:34
Sağlık Müdürlüğünden

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, tuz kullanımına dikkat haftası kapsamında uyarı yaptı.


Tuz kullanımını azaltmak için yapılan açıklamada, "Dünyada tuzu tüketimini azaltmak için birçok ülkede çalışmalar yürütülmektedir. Tuz tüketim miktarları azalmasına rağmen Dünya Sağlık Örgütü Önerileri doğrultusunda birçok ülkenin 2025 yılına kadar tuz alımında yüzde 30'luk bir düşüş elde edemeyeceği tespit edilmiştir"denildi.


Tuz tüketiminin kalp hastalığı riskinin yükseltildiğinin açıklandığı yazılı açıklama şöyle;


"Tuzun, kan basıncını arttırarak (hipertansiyona neden olarak) inme ve kalp hastalığı riskini yükselttiğini biliyoruz. İnme ve Kalp hastalıkları da dünya çapında en önemli ölüm ve sakatlık nedenlerinden ikisi olarak gösterilmektedir.


Dünya Sağlık Örgütü günlük kişi başı tuz tüketimini 5 gramın altında önermektedir ve bu miktar bir tatlı kaşığı veya tepeleme bir çay kaşığına denk gelmektedir. Günlük olarak tüketilmesi önerilen bu miktar; gün içinde tüm besinlerimizle aldığımız tuzu (sodyumu) da kapsamaktadır. Bireysel olarak da insanların evlerinde yemeklerini hazırlarken daha az tüketmesi, daha az tuz kullanmasının teşvik edilmesi önerilmektedir. Devlet, Sağlık Profesyonelleri, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, gıda ve içecek sektörü, lokantalar, restoranlar ve hatta bireysel olarak; gıdalarımızın içerdiği yüksek tuz ve bunun sağlığımıza zararlı etkileri konusunda farkındalığımız yüksek olmalıdır. 2017 yılında DSÖ işbirliğinde Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilen "Türkiye Hane halkı Sağlık Araştırması (Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri 2017)"na göre günlük kişi başı tuz yaklaşık tüketiminin 10 gün olduğu saptanmıştır." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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