Sağlık Müdürlüğünden Maçoğlu'nun son durumuna ilişkin açıklama Tunceli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, korona virüs tanısı konan ve tedavisi devam eden Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun şikayetlerinde gerileme olduğunu ve yoğun bakım ihtiyacının bulunmadığını aktardı.

Tunceli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, korona virüs tanısı konan ve tedavisi devam eden Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun şikayetlerinde gerileme olduğunu ve yoğun bakım ihtiyacının bulunmadığını aktardı.

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun 22 Haziran'da öksürük ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvuru yaptığını hatırlatan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, "Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun hastanemizde Kovid-19 hastalarına ait özel olarak izole edilmiş serviste yatarak tedavisi devam etmekte olup, genel durumu iyi olan hastamızın Bakanlığımız Bilim Kurulu'nun hazırladığı tedavi rehberleri doğrultusunda tedavisi sürdürülmektedir. Şikayetlerinde gerileme olan hastamızın şu anda yoğun bakım ihtiyacı bulunmamaktadır. Hastamızın istirahati açısından günlük bilgilendirme kurumumuzca yapılacaktır. Pandemi süresince vatandaşlarımızın maskesiz sokağa çıkmamasını ve sosyal mesafe kurallarına tam olarak uyum göstermelerinin önemini bir kez daha hatırlatmak isteriz" diye konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA