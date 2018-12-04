Sağlık Müdürlüğünde Yolsuzlukla Suçlanan 3 Mutemede Tutuklama

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünde evraklarda usulsüzlük yaparak yaklaşık 4 milyon liralık haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle yakalanan 3 mutemet tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğünde bazı çalışanların yolsuzluk yaparak haksız kazanç sağladığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yakutiye ilçesindeki kuruma ait bina ile kurumun anlaşmalı olduğu bankalara giden ekipler, buradaki evraklar ile banka kayıtlarını detaylı inceledi.

Kuruma ait yazılı evraklardaki incelemede herhangi bir suç unsuru bulamayan ekipler, mutemetler İ.A, A.K. ve İ.K'nin, kurumdan göreve giden personele ödeme yapılması için bankalara gönderdiği onlarca dijital ödeme evrakında ise yaklaşık 6 yıl boyunca usulsüzlük yaptığını belirledi.

Genişletilen araştırmada, 3 mutemedin bu usulsuzluk yöntemiyle göreve gitmedikleri halde göreve gitmiş gibi kendilerini göstererek kurumdan yaklaşık 4 milyon liralık harcırah alarak haksız kazanç sağladığı anlaşıldı.

Bu tespit üzerine gözaltına alınan söz konusu 3 mutemet, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Müfettişlerin incelemesinde şüpheli bulgulara rastlandı

İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kurumun Muhasebe Biriminde çalışan bazı kişilerin haksız edinim sağladıkları iddiasıyla 30 Ekim 2018 tarihinde müdürlüğe yapılan başvuru üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

İddiaların ciddi olabileceği değerlendirilerek 13 Kasım 2018 tarihinde Erzurum Valiliği onayı ile araştırma ve inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Müfettişin yapmış olduğu inceleme ve araştırma neticesinde muhasebe biriminde çalışan yetkili kişilerin ilgili bankaya elektronik posta yoluyla ilettikleri ve sadece kendilerine tanımlanmış şifre ile işlem yapabildikleri maaş listelerinde bazı şüpheli bulgulara ulaşılmıştır."

İl Sağlık Müdürlüğü zanlılardan şikayetçi oldu

Açıklamada, bu bulgular üzerine konuya ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu aktarılarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"İddiaların detaylı ve teknik açıdan incelenmesi ve suç unsuru taşıyıp taşımadığının araştırılması için 30 Kasım 2018 tarihinde müdürlüğümüzce kolluk kuvvetleri ve adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Konuyla ilgili 3 maaş mutemedi gözaltına alınmış olup süreç adli mercilerce sürdürülmektedir."