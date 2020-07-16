Sağlık Müdürlüğünde 4 pozitif vak'a Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğünde 4 kişinin Korona virüs testi pozitif çıktı.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğünde 4 kişinin Korona virüs testi pozitif çıktı.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetler Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu ile birlikte toplamda 4 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekibi il müdürlüğü binasında ve 4 kişinin temas ettiği kişi ve kişiler için filyasyon çalışması başlatılırken kurum çalışanları korona virüs testi için hastaneye başvurdu.

Sosyal medya hesabından açıkladı

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetler Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu sosyal medya hesabından kendisi açıkladı. Şandlıoğlu, "Arkadaşlar Covid testim maalesef pozitif çıktı. Dualarınızı bekliyorum" paylaşımını yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA