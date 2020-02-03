03.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:36

İlçelerdeki hastane hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri ve acil sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin daha da artırılarak, eksikliklerin tamamlanması, yeni programların oluşturulması için Sağlık Müdürlüğü ilçe değerlendirmelerine devam ediyor. Bu kapsamda 2020 yılının ilk değerlendirme çalışması 30 Ocak Perşembe günü Oltu ilçesinde yapıldı.



Oltu, Olur, Şenkaya, Narman ilçelerinin en ince ayrıntılara kadar değerlendirildiği çalışmaya İl Müdürlüğünün tüm üst düzey yöneticileri, hastane başhekimleri, ilçe sağlık müdürleri, hastane uzman hekimleri ve hizmeti bizzat sunan diğer çalışanlar katıldı.



3 gün boyunca ilçelerde inceleme-değerlendirmeler yapan Sağlık Müdürlüğünün yöneticilerinin hazırladığı sunumları çalışanlarla değerlendiren İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir sağlık hizmetlerinin sunumunda gelinen noktadan duydukları memnuniyeti dile getirip, daha da iyi olmak için hep beraber gayretli, özverili çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Dr. Gürsel Bedir özellikle iletişim konusuna vurgu yapıp, çalışana değer vermenin, hastaya, hasta yakınına değer vermenin önemine dikkat çekti.



Sağlık Müdürlüğünün ilçe değerlendirmelerinin Karayazı-Karaçoban'la devam edeceğini ve tüm ilçeleri en ince ayrıntılara kadar ele alacaklarını belirten Dr. Bedir, "Daha iyiye ulaşmak için mesaimiz devam edecektir" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA