SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ KAPALIÇARŞI ESNAFINI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRDİ İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, tarihi Kapalıçarşı'da esnafına sağlık denetimi yaptı.

İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, tarihi Kapalıçarşı'da esnafına sağlık denetimi yaptı.

Kapalıçarşı özel kıyafetleriyle gezen sağlık ekipleri, esnafa herhangi bir rahatsızlık belirtisinin olup olmadığını sordu. Yapılan testlerde şüpheli görülen esnafın hastanelere yönlendirileceği belirtildi.

Kaynak: DHA