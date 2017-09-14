Sağlık mı Fit Olmak Mı?
Sağlıklı beslenmek sadece iyi görünmek değil bir denge meselesi. Unutmayın, vücudumuzun da bir 'metabolik hafızası' var ve bunu aşırı zorlayan beslenme programları arzu ettiğimiz sonuçları vermez. Bize düşen, vücudun dengesini korumak olmalı.
Sağlıklı beslenmek sadece iyi görünmek değil bir denge meselesi. Unutmayın, vücudumuzun da bir 'metabolik hafızası' var ve bunu aşırı zorlayan beslenme programları arzu ettiğimiz sonuçları vermez. Bize düşen, vücudun dengesini korumak olmalı
Kaynak: Dunya.com