Sağlık Meslek Örgütlerinden "Tam Kapanma" Talebi

Türkiye'de sağlık meslek örgütleri, Corona virüsü salgınıyla mücadelede kısmen kapanma önlemlerini "yetersiz" olarak nitelendirerek, halka maliyet çıkarılmaksızın en az 14 gün çalışma hayatını durduracak "tam kapanma" talep etti.