Sağlık merkezinin bahçe duvarı yoğun yağışa dayanamadı

Sivas'ta 2 gündür aralıksız yağan yağmura dayanamayan Aile Sağlığı Merkezine ait bahçe duvarı gece saatlerinde çöktü.



SİVAS - Sivas'ta 2 gündür aralıksız yağan yağmura dayanamayan Aile Sağlığı Merkezine ait bahçe duvarı gece saatlerinde çöktü.

Olay, gece geç saatlerde Sivas Merkez Aydoğan mahallesinde meydana geldi. Sivas'ta 2 gün boyunca etkili olan yağmur şehir merkezinde göllenmelere neden olurken inşaatı devam eden Aile Sağlığı Merkezine ait bahçe duvarı, zeminindeki yumuşak toprağın kayması ile çöktü. Olayın gece saatlerinde yaşanması çevrede kimsenin olmaması ise olası can kaybını ve yaralanmaları önledi.