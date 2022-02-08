Sağlık memuru, yatalak hastayı 3'üncü kattaki evine sırtında çıkardı - Haberler
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Sağlık memuru, yatalak hastayı 3'üncü kattaki evine sırtında çıkardı

Demirören Haber Ajansı, Ömer Koç - Güncel
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Sağlık memuru, yatalak hastayı 3'üncü kattaki evine sırtında çıkardı

KAHRAMANMARAŞ'ta sağlık memuru Ali Demir, yatalak hasta Rabia Akkaya'yı (99), 3'üncü kattaki evinden sırtına alıp indirdi.

KAHRAMANMARAŞ'ta sağlık memuru Ali Demir, yatalak hasta Rabia Akkaya'yı (99), 3'üncü kattaki evinden sırtına alıp indirdi. Demir, hastanedeki işlemlerinin ardından geri getirilen Akkaya'yı sırtına alıp bu kez de evine çıkardı.

?Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne bağlı evde sağlık birimi ekibi, Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan yatalak hasta Rabia Akkaya'nın evine gitti. Akkaya'nın muayene için hastaneye götürülmesine karar verildi. Ekipteki sağlık memuru Ali Demir, asansörü olmayan binanın 3'üncü katında oturan Akkaya'yı sırtına alarak aşağıya indirip ambulansa taşıdı. Götürüldüğü hastanede gerekli kontrolleri yapılan Akkaya, tekrar ambulansla evinin önüne getirildi. Ali Demir, Akkaya'yı sırtına alıp bu kez de 3'üncü kattaki evine çıkardı. Rabia Akkaya, Demir'e teşekkür etti.


Sağlık memuru, yatalak hastayı 3'üncü kattaki evine sırtında çıkardı

Sağlık memuru, yatalak hastayı 3'üncü kattaki evine sırtında çıkardı

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Güncel

Ali Demir, Güncel, Haber

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