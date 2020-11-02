Sağlık memuru yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

ADIYAMAN'da, hastanede sağlık memuru olarak görev yapan Ethem Mustafa Küsülü (24), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

ADIYAMAN'da, hastanede sağlık memuru olarak görev yapan Ethem Mustafa Küsülü (24), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.Olay, Kap Cami Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık memuru çalışanı Ethem Mustafa Küsülü, mesaiye gitmedi. Arkadaşları, Küsülü'ye ulaşamayınca evine gitti. Ethem Mustafa Küsülü'nün arkadaşları, evin kapısı açılmayınca çilingir çağırdı. Eve gelen çilingir yardımıyla içeri giren arkadaşları, Küsülü'yü hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ethem Mustafa Küsülü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Küsülü'nün cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere ambulansla görev yaptığı hastanenin morguna konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN