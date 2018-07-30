Sağlık Memuru Asker Uğurlama Eğlencesinde Kazara Vuruldu

Samsun'da bir sağlık memuru asker uğurlama eğlencesinden tabancayla açılan ateş sonucu kazara vurularak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Ladik ilçesinin Talkıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker uğurlama eğlencesi sırasında bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu bu sırada eğlence yerinde Ladik Devlet Hastanesinde görevli sağlık memuru M.K. kazara sağ bacağından vuruldu. Ladik Devlet Hastanesine kaldırılan M.K,, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgi soruşturma başlatıldı. - SAMSUN