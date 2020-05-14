"Sağlık malzemesi taşıyan uçaklara başvurulması halinde olumlu yanıt verilmektedir"
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"Sağlık malzemesi taşıyan uçaklara başvurulması halinde olumlu yanıt verilmektedir"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Hasta taşıyan ambulans uçaklar, tahliye uçuşları veya sağlık malzemesi taşıyan uçaklara ise, başvurulması halinde, insani mülahazalarla istisna tanınarak olumlu yanıt verilmektedir" dedi.

14.05.2020 22:30 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:31

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Hasta taşıyan ambulans uçaklar, tahliye uçuşları veya sağlık malzemesi taşıyan uçaklara ise, başvurulması halinde, insani mülahazalarla istisna tanınarak olumlu yanıt verilmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin Halk Cumhuriyetinden, Güney Kıbrıs Rum Yönetimine insani yardım taşıyan uçağa Türkiye tarafından izin verilmediği iddiaları hakkındaki soruya cevap verdi. Aksoy, Çin'den kalkan uçağın kalkış öncesinde üst uçuş izni başvurusu olmadığını belirterek, "GKRY'ne ilişkin bilinen politikamız çerçevesinde, GKRY tescilli uçaklar ile GKRY'ne ve GKRY'den kargo taşıyan uçaklara ülkemiz üzerinden üst uçuş ve havaalanlarımıza iniş/kalkış izni verilmemektedir. Hasta taşıyan ambulans uçaklar, tahliye uçuşları veya sağlık malzemesi taşıyan uçaklara ise, başvurulması halinde, insani mülahazalarla istisna tanınarak olumlu yanıt verilmektedir. Bayrağına bakılmaksızın, buna teknik ve zorunlu iniş talep eden uçaklar da dahildir. Son olarak, ÇHC'den GKRY'ne tıbbi malzeme taşıyan bir uçağa üst uçuş izni verilmediği konusunda basına dün (13 Mayıs) haberler yansımıştır. ÇHC'den havalanan uçak, kalkış öncesinde üst uçuş izni başvurusunda bulunmamıştır. Söz konusu uçak ancak Türk hava sahasına geldiğinde Larnaka'ya ineceğini bildirerek üst uçuş izni istemiştir. Bu durumda, GKRY ile ilgili uçuşlara yönelik standart kısıtlamalar kapsamında, uçağın hava sahamızı kullanmasına izin verilmemiştir. Zira, istisna tanınmasını teminen eşgüdüm yapılması için gerekli zaman da bulunmamaktaydı. Söz konusu uçuş için zamanında başvuru yapılmış olsaydı, insani mülahazalarla istisna tanınması mümkün olabilirdi. Nitekim, geçmişte bu tip uçuşlara izin verilmiş, GKRY tescilli uçakların ülkemizdeki bir havaalanına inmesine dahi müsaade edilmiştir. Bu uygulamayı bilen GKRY'nin uçağın zamanında başvurmasını sağlamayarak, bilahare ülkemizin bu insani tutumunu suiistimal etmesi, kendi insanlarının çıkarı hilafına belli konuları siyasi amaçla kullanma çabalarının bir tezahürüdür" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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