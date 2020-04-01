Sağlık malzemeleri İtalya'ya ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı, İtalya'ya gönderilen sağlık malzemeleri İtalyan yetkililerine teslim edildiğini açıkladı.
01.04.2020 20:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:00
Milli Savunma Bakanlığı, İtalya'ya gönderilen sağlık malzemeleri İtalyan yetkililerine teslim edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "Roma'ya inen uçağımızı İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya Genelkurmay Başkanı, Roma Büyükelçimiz ve Askeri Ataşemiz karşıladı. Uçaktaki sağlık malzemeleri İtalyan yetkililere teslim edildi" dedi.
(İHA)
Kaynak: İHA